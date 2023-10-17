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17 октября, 17:54

На Новом Арбате машина переехала пешехода, который лёг на разделительную полосу

В Москве автомобиль переехал мужчину, который лёг на разделительную полосу. Видео инцидента, случившегося на Новом Арбате, публикует в своём телеграм-канале столичный Дептранс.

На Новом Арбате машина переехала пешехода, который лёг на разделительную полосу. Видео © t.me / Дептранс. Оперативно

"На улице Новый Арбат произошло ДТП с участием пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, а после лёг на разделительную полосу", — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства инцидента уточняются. Движение не затруднено. На кадрах видно, что на автомобиле, который переехал мужчину, установлена мигалка.

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Ранее Лайф писал, что в Подмосковье пьяный полицейский переехал лежавшего на проезжей части пожарного и покинул место ДТП, но вскоре вернулся. Правоохранителя задержали, возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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