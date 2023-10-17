В Москве автомобиль переехал мужчину, который лёг на разделительную полосу. Видео инцидента, случившегося на Новом Арбате, публикует в своём телеграм-канале столичный Дептранс.

На Новом Арбате машина переехала пешехода, который лёг на разделительную полосу. Видео © t.me / Дептранс. Оперативно

"На улице Новый Арбат произошло ДТП с участием пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, а после лёг на разделительную полосу", — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства инцидента уточняются. Движение не затруднено. На кадрах видно, что на автомобиле, который переехал мужчину, установлена мигалка.