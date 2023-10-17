В США не смогли с первой попытки выбрать нового спикера Палаты представителей

В Соединённых Штатах прошёл первый раунд выборов председателя Палаты представителей американского Конгресса. Выдвинутый на эту должность кандидат — глава юридического комитета нижней палаты Парламента Джим Джордан — не смог набрать необходимые 217 голосов конгрессменов.

После первой неудачной попытки он приступил к переговорам со своими коллегами. Несколько парламентариев уже выразили готовность изменить позицию и поддержать Джордана, которому не хватило 17 голосов для назначения на этот пост.

Демократы в свою очередь выдвинули кандидатуру Хакима Джеффриса, который набрал 212 голосов. Стоит отметить, что он смог обойти своего конкурента из-за того, что некоторые республиканцы решили не руководствоваться партийной дисциплиной и поддержали члена противоборствующей партии.