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17 октября, 20:50

В США не смогли с первой попытки выбрать нового спикера Палаты представителей

В Соединённых Штатах прошёл первый раунд выборов председателя Палаты представителей американского Конгресса. Выдвинутый на эту должность кандидат — глава юридического комитета нижней палаты Парламента Джим Джордан — не смог набрать необходимые 217 голосов конгрессменов.

После первой неудачной попытки он приступил к переговорам со своими коллегами. Несколько парламентариев уже выразили готовность изменить позицию и поддержать Джордана, которому не хватило 17 голосов для назначения на этот пост.

Демократы в свою очередь выдвинули кандидатуру Хакима Джеффриса, который набрал 212 голосов. Стоит отметить, что он смог обойти своего конкурента из-за того, что некоторые республиканцы решили не руководствоваться партийной дисциплиной и поддержали члена противоборствующей партии.

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Напомним, что 3 октября республиканец Кевин Маккарти был смещён с поста спикера Палаты представителей Конгресса США по результатам состоявшегося голосования. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, а против высказались 210.

Обложка ©

Unsplash

Алексей Соловьёв
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