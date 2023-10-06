Третий человек в США пожелал досрочно уйти на пенсию после лишения Украины помощи
Politico: Маккарти может досрочно покинуть Конгресс США после отстранения
Бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти допустил, что может досрочно покинуть Конгресс США. По данным Politico, законодательную карьеру отстранённый политик намеревается завершить после избрания преемника.
О желании уйти на пенсию третье лицо в государстве впервые объявило на закрытом собрании республиканцев сразу после смещения с должности, рассказали информированные источники. Там же экс-спикер нижней палаты назвал себя "самым удачливым человеком" и сообщил, что собирается провести время с семьёй.
"Свергнутый бывший спикер ясно дал понять, что планирует дождаться выборов нового спикера, которые начнутся на следующей неделе, прежде чем завершить свою карьеру в Палате представителей", — пояснили в Politico.
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Маккарти перестал быть спикером Палаты представителей 4 октября. Незадолго до отстранения конгрессмены под его руководством одобрили проект временного бюджета США, который не предусматривает финансирование Украины.
ТАСС / AP / J. Scott Applewhite