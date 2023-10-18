Родители закрыли дома: При пожаре в хабаровском посёлке погиб четырёхлетний ребёнок

Пламя охватило деревянный жилой дом на улице Николаева. После того как огнеборцы ликвидировали пожар, на месте происшествия был обнаружен труп четырёхлетнего ребёнка. Кроме него в помещении никого не было: родители ушли по делам и оставили малыша одного. Из огненной ловушки он выбраться не смог.