Родители закрыли дома: При пожаре в хабаровском посёлке погиб четырёхлетний ребёнок
Четырёхлетний ребёнок погиб на пожаре в Хабаровском крае
Ужасная трагедия произошла накануне вечером в Хабаровском крае. Как сообщает региональная прокуратура, в населённом пункте Заветы Ильича при пожаре погиб ребёнок.
Последствия пожара в Хабаровском крае. Фото © Прокуратура Хабаровского края
Пламя охватило деревянный жилой дом на улице Николаева. После того как огнеборцы ликвидировали пожар, на месте происшествия был обнаружен труп четырёхлетнего ребёнка. Кроме него в помещении никого не было: родители ушли по делам и оставили малыша одного. Из огненной ловушки он выбраться не смог.
Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Ранее стало известно, что во вторник на востоке Москвы произошёл крупный пожар. Как сообщили в управлении аварийно-спасательной службы по столице, огонь охватил автосервис на Амурской улице.
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