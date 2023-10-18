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18 октября, 03:29

Родители закрыли дома: При пожаре в хабаровском посёлке погиб четырёхлетний ребёнок

Четырёхлетний ребёнок погиб на пожаре в Хабаровском крае

Ужасная трагедия произошла накануне вечером в Хабаровском крае. Как сообщает региональная прокуратура, в населённом пункте Заветы Ильича при пожаре погиб ребёнок.

Последствия пожара в Хабаровском крае. Фото © Прокуратура Хабаровского края

Последствия пожара в Хабаровском крае. Фото © Прокуратура Хабаровского края

Пламя охватило деревянный жилой дом на улице Николаева. После того как огнеборцы ликвидировали пожар, на месте происшествия был обнаружен труп четырёхлетнего ребёнка. Кроме него в помещении никого не было: родители ушли по делам и оставили малыша одного. Из огненной ловушки он выбраться не смог.

Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В Приморском крае из-за пожара погибли около 700 овец и один мужчина

В Приморском крае из-за пожара погибли около 700 овец и один мужчина

Ранее стало известно, что во вторник на востоке Москвы произошёл крупный пожар. Как сообщили в управлении аварийно-спасательной службы по столице, огонь охватил автосервис на Амурской улице.

Обложка ©

Unsplash

Алексей Соловьёв
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