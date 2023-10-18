Ушлый студент-иностранец подставил и своего земляка, и его кредитора в Казани

Житель Казани решил силой выбить крупный долг у студента-иностранца. По данным SHOT, отправной точкой в этой истории стало желание 19-летнего учащегося Приволжского федерального университета по фамилии Зохидов из Узбекистана занять у некоего Дмитрия 50 тысяч рублей.

Однако парень просрочил долг на два месяца, решив вернуть его только в начале октября. Сам он решил не являться к кредитору и попросил передать деньги своего 19-летнего земляка по фамилии Гуломов — студента юридического факультета того же университета.

Видимо, "товарищ" оказался нечестным на руку и долг не вернул, так как в минувший понедельник в Вахитовском районе на должника было совершено нападение: трое мужчин затолкали его в Daewoo Gentra и увезли за город. Среди вышибал — сам Дмитрий, некий Евгений и 20-летний студент из Узбекистана по фамилии Гафуров, на чьей машине и передвигалась компания.

Беззащитного студента уведомили, что долг до сих пор не погашен, после чего избили и потребовали за "просрочку" куда большую сумму — 500 тысяч рублей. Повелев искать деньги, парня отпустили, однако тот пошёл в полицию. Сейчас там устанавливают всех фигурантов нападения и ищут того самого Гуломова, так подставившего своего земляка.