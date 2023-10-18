"Сказки кончились": Лидер турецкой партии указал на реальных врагов страны

Угрозы для Турции исходят прежде всего от США, Израиля и НАТО, заявил лидер партии "Родина" Догу Перинчек.

"Партия "Родина" уже много лет настойчиво предостерегает. Для того чтобы разработать правильную стратегию безопасности, сначала необходимо правильно определить угрозу для Турции. Угроза Турции исходит от США, Израиля и НАТО", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Политик напомнил, как в своей недавней речи президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал деятельность США "чрезвычайной угрозой национальной безопасности Турции". По словам Перинчека, после этого правительство более не может проводить политику "баланса", ставящую под угрозу безопасность государства и создающую неуверенность в регионе.

"Сказки о политике равновесия завершились", — добавил он.