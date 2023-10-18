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18 октября, 09:36

"Москвич-6" уже появился в дилерских центрах Москвы

<p>"Москвич-6". Обложка © <a href="https://moskvich-auto.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">moskvich-auto.ru</a></p>

"Москвич-6". Обложка © moskvich-auto.ru

"Москвич-6" уже появился в большинстве дилерских центров Москвы, сообщили в пресс-службе завода "Москвич". Вскоре автомобиль будет поставлен в автосалоны Санкт-Петербурга.

"Автомобили постепенно поступают и в другие города нашей страны. Наличие "Москвича-6" можно уточнить у вашего ближайшего официального дилера", добавили там.

Автомобиль в кузове лифтбек можно приобрести с двумя вариантами двигателей — 136 л.с. и 174 л.с. Кроме того, покупателям доступны две комплектации, причём даже в стартовой — "Комфорт" — машина оснащается полностью светодиодной оптикой, большим вертикальным экраном мультимедийной системы, подогревом передних сидений, камерой заднего вида и датчиками парковки.

Стало известно, когда "Москвич" начнёт выпускать ещё две модели

Стало известно, когда "Москвич" начнёт выпускать ещё две модели

Напомним, стоимость "Москвич-6" начинается от 2,3 миллиона рублей. Производитель позиционирует своё детище как "современное воплощение элегантности и гармонии".

Матвей Константинов
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