"Москвич-6" уже появился в дилерских центрах Москвы

"Москвич-6" уже появился в большинстве дилерских центров Москвы, сообщили в пресс-службе завода "Москвич". Вскоре автомобиль будет поставлен в автосалоны Санкт-Петербурга.

"Автомобили постепенно поступают и в другие города нашей страны. Наличие "Москвича-6" можно уточнить у вашего ближайшего официального дилера", — добавили там.

Автомобиль в кузове лифтбек можно приобрести с двумя вариантами двигателей — 136 л.с. и 174 л.с. Кроме того, покупателям доступны две комплектации, причём даже в стартовой — "Комфорт" — машина оснащается полностью светодиодной оптикой, большим вертикальным экраном мультимедийной системы, подогревом передних сидений, камерой заднего вида и датчиками парковки.