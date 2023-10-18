Депутат Госдумы Нина Останина прокомментировала Лайфу эскалацию палестино-израильского конфликта и удар по больнице в Газе. Она отметила, что в мире не осталось людей, которые не сочувствуют мирным палестинцам, ежедневно подвергающимся обстрелам.

"Противоестественно нападать на беззащитных людей, нет оправдания тем, кто это сделал", — отметила депутат.

Депутат Госдумы Нина Останина — об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Видео © LIFE

Она добавила, что эскалация конфликта не только навредит тем регионам, которые сейчас подвергаются обстрелам, но и может перерасти в конфликт всего мирового сообщества. По словам Останиной, "западные кукловоды" не до конца понимают серьёзность этой ситуации, продолжая поставлять оружие и боеприпасы.