В ГД назвали противоестественным удары Израиля по мирным гражданам Палестины
Депутат Останина назвала недопустимым нападение Израиля на мирных палестинцев
Депутат Госдумы Нина Останина прокомментировала Лайфу эскалацию палестино-израильского конфликта и удар по больнице в Газе. Она отметила, что в мире не осталось людей, которые не сочувствуют мирным палестинцам, ежедневно подвергающимся обстрелам.
"Противоестественно нападать на беззащитных людей, нет оправдания тем, кто это сделал", — отметила депутат.
Депутат Госдумы Нина Останина — об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Видео © LIFE
Она добавила, что эскалация конфликта не только навредит тем регионам, которые сейчас подвергаются обстрелам, но и может перерасти в конфликт всего мирового сообщества. По словам Останиной, "западные кукловоды" не до конца понимают серьёзность этой ситуации, продолжая поставлять оружие и боеприпасы.
Ранее депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв рассказал Лайфу, что Израиль и сектор Газа стали очередными жертвами США, представители которых ведут крайне агрессивную человеконенавистническую внешнюю политику. По его словам, Вашингтон стравливает стороны между собой, доводит ситуацию до кипения, а потом в неразберихе навязывает собственное покровительство для получения личной выгоды.
ТАСС / ЕРА / HANNIBAL HANSCHKE