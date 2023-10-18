Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября 2023, 13:21

В ГД назвали противоестественным удары Израиля по мирным гражданам Палестины

Депутат Останина назвала недопустимым нападение Израиля на мирных палестинцев

Депутат Госдумы Нина Останина прокомментировала Лайфу эскалацию палестино-израильского конфликта и удар по больнице в Газе. Она отметила, что в мире не осталось людей, которые не сочувствуют мирным палестинцам, ежедневно подвергающимся обстрелам.

"Противоестественно нападать на беззащитных людей, нет оправдания тем, кто это сделал", отметила депутат.

Депутат Госдумы Нина Останина — об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Видео © LIFE

Она добавила, что эскалация конфликта не только навредит тем регионам, которые сейчас подвергаются обстрелам, но и может перерасти в конфликт всего мирового сообщества. По словам Останиной, "западные кукловоды" не до конца понимают серьёзность этой ситуации, продолжая поставлять оружие и боеприпасы.

Российский депутат нашёл предсказание о судьбе стран Восточной Европы в сказке Шарля Перро
Российский депутат нашёл предсказание о судьбе стран Восточной Европы в сказке Шарля Перро

Ранее депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв рассказал Лайфу, что Израиль и сектор Газа стали очередными жертвами США, представители которых ведут крайне агрессивную человеконенавистническую внешнюю политику. По его словам, Вашингтон стравливает стороны между собой, доводит ситуацию до кипения, а потом в неразберихе навязывает собственное покровительство для получения личной выгоды.

BannerImage

ТАСС / ЕРА / HANNIBAL HANSCHKE

Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Госдума
  • Комментарии Лайфу
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar