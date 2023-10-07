Израиль и сектор Газа стали очередными жертвами США, представители которых ведут крайне агрессивную и человеконенавистническую внешнюю политику, заявил Лайфу депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Между прочим, и на Ближнем Востоке точно так же, как было с Украиной, обстановку умело и намеренно взрывают Соединённые Штаты, которые давно уже пользуются в своей внешней политике теорией управляемого хаоса", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, Вашингтон стравливает стороны между собой, доводит ситуацию до кипения, а потом в неразберихе навязывает собственное покровительство для получения личной выгоды. В пример Журавлёв привёл решение бывшего президента США Дональда Трампа о том, чтобы перенести американское посольство в Иерусалим, хотя многие его части по-прежнему остаются спорными в этом давнем конфликте.

"Можно надеяться, что нынешние события хоть немного отвлекут Вашингтон от Украины, но в целом обеим сторонам противостояния можно только посочувствовать — они стали очередными жертвами американской внешней политики, крайне агрессивной и человеконенавистнической", — добавил собеседник.