В ГД назвали Израиль и Палестину жертвами агрессивной политики США
Депутат Журавлёв: Израиль и Палестина стали очередными жертвами США
Израиль и сектор Газа стали очередными жертвами США, представители которых ведут крайне агрессивную и человеконенавистническую внешнюю политику, заявил Лайфу депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
"Между прочим, и на Ближнем Востоке точно так же, как было с Украиной, обстановку умело и намеренно взрывают Соединённые Штаты, которые давно уже пользуются в своей внешней политике теорией управляемого хаоса", — подчеркнул парламентарий.
По его словам, Вашингтон стравливает стороны между собой, доводит ситуацию до кипения, а потом в неразберихе навязывает собственное покровительство для получения личной выгоды. В пример Журавлёв привёл решение бывшего президента США Дональда Трампа о том, чтобы перенести американское посольство в Иерусалим, хотя многие его части по-прежнему остаются спорными в этом давнем конфликте.
"Можно надеяться, что нынешние события хоть немного отвлекут Вашингтон от Украины, но в целом обеим сторонам противостояния можно только посочувствовать — они стали очередными жертвами американской внешней политики, крайне агрессивной и человеконенавистнической", — добавил собеседник.
Ранее, кстати, и в Совфеде указали на причастность США к ситуации между Израилем и Палестиной. Как отметила сенатор Ольга Ковитиди, вновь вспыхнул конфликт, который был на протяжении некоторого времени просто законсервирован. Политик пояснила, что он был не предотвращён, а лишь заморожен американцами, а также напомнила об эскалациях, которые происходили с такой же "внезапностью" в 2000-м, 2006-м, 2009-м и 2014-м.
Как уже сообщал Лайф, сегодня ранним утром Тель-Авив и южные районы Израиля были обстреляны со стороны сектора Газа, после чего бойцы ХАМАС проникли на территорию страны. В атакованных регионах был введён режим особого положения, а палестинское исламистское движение начало операцию "Наводнение Аль-Акса". В ответ в ЦАХАЛ объявили о проведении контртеррористической операции "Железные мечи". В результате боестолкновений в Палестине погибло почти 200 человек, ранено более 1600. Между тем в Израиле жертвами атак ХАМАС стали около сотни граждан.
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