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18 октября, 10:49

Врач назвал серьёзные болезни, которые могут вызывать утренние головные боли

Терапевт Усов: Утренние головные боли могут быть связаны с опухолью мозга

Любое утро из времени бодрости может превратиться в период страданий, если оно начинается с головной боли. О том, что может вызывать неприятное чувство, Лайфу рассказал доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Усов.

По его словам, существует два вида факторов возникновения головных болей по утрам и первый из них — внутренний, связанный с наличием у человека определённых заболеваний. Так, речь может идти о сосудистых болях, вызванных, например, колебаниями артериального или внутричерепного давления, а также остеохондрозе — смещении либо деформации шейных позвонков, что приводит к сдавливанию артерий, снабжающих мозг кровью и кислородом.

Кроме того, проблема может вызываться отдалёнными травмами головы, а при гайморите и синусите — однообразным положением головы ночью. Также боль способна вызвать развивающаяся в мозге опухоль, предупредил врач.

Другие причины утренней головной боли являются внешними и связаны с условиями вокруг. Так, речь может идти об отсутствии свежего воздухе, сне на неудобной поверхности, нарушении биоритмов или вредных привычках в виде пристрастия к алкоголю или никотину.

"Если, прислушиваясь к сигналам своего тела, вы стали за собой замечать, что просыпаетесь каждое утро с головной болью, то причина плохого самочувствия может оказаться достаточно серьёзной. За помощью следует обратиться к доктору. Даже если врач не обнаружит конкретного заболевания, он проанализирует условия вашей жизни и, вероятно, выявит фактор, негативно влияющий на качество отдыха при ночном сне", заключил Усов.

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Лайф рассказывал о симптомах развития язвы желудка. По словам терапевта Татьяны Романенко, заболевание может быть вызвано бактерией хеликобактер пилори, а явным признаком является боль до и после еды. Причём еда приносит язвенникам облегчение.

Обложка ©

Freepik / pvproductions

Ольга Годуненко
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