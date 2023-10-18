Родителям объяснили, как сладости могут сделать из ребёнка малоежку

Частые перекусы и отсутствие активности в жизни ребёнка способны приводить к понижению аппетита у детей, считает врач-педиатр Игорь Макаркин. Медик рассказал Лайфу, что ребёнок может оказаться малоежкой также из-за хронических заболеваний.

"Наличие острых и хронических заболеваний, затруднение носового дыхания. Во время внезапного заболевания организм входит в особый энергетический режим использования уже имеющихся запасов питательных веществ, кратковременно блокируя центр голода и влияя на аппетит", — рассказал детский аллерголог медцентра "СМ-Клиника".

Макаркин добавил, что частые перекусы или, наоборот, большие перерывы между приёмами пищи приводят к постоянным колебаниям уровня глюкозы в крови, что на психосоматическом уровне может быть одной из причин энергетического дисбаланса и эмоционального расстройства.

Ещё врач рассказал, что сладкие жидкие продукты, например йогурты, могут стать причиной лишнего веса ввиду отсутствия клетчатки и большого содержания углеводов и жиров. Медик добавил, что из-за яркого вкуса, который ребёнок получает в короткий промежуток времени, он и лишается аппетита.

Врач также отметил правильное распределение калорийности днём. По его словам, нерациональная периодичность приёма еды приводит к сбою функционирования эндокринной и других систем. Макаркин рассказал, что недостаточное пребывание на свежем воздухе и отсутствие спорта в жизни ребёнка ведёт к гиподинамии, снижению аппетита.