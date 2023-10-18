Родителям объяснили, как сладости могут сделать из ребёнка малоежку
Педиатр Макаркин: Отсутствие аппетита у детей может указывать на болезни
Частые перекусы и отсутствие активности в жизни ребёнка способны приводить к понижению аппетита у детей, считает врач-педиатр Игорь Макаркин. Медик рассказал Лайфу, что ребёнок может оказаться малоежкой также из-за хронических заболеваний.
"Наличие острых и хронических заболеваний, затруднение носового дыхания. Во время внезапного заболевания организм входит в особый энергетический режим использования уже имеющихся запасов питательных веществ, кратковременно блокируя центр голода и влияя на аппетит", — рассказал детский аллерголог медцентра "СМ-Клиника".
Макаркин добавил, что частые перекусы или, наоборот, большие перерывы между приёмами пищи приводят к постоянным колебаниям уровня глюкозы в крови, что на психосоматическом уровне может быть одной из причин энергетического дисбаланса и эмоционального расстройства.
Ещё врач рассказал, что сладкие жидкие продукты, например йогурты, могут стать причиной лишнего веса ввиду отсутствия клетчатки и большого содержания углеводов и жиров. Медик добавил, что из-за яркого вкуса, который ребёнок получает в короткий промежуток времени, он и лишается аппетита.
Врач также отметил правильное распределение калорийности днём. По его словам, нерациональная периодичность приёма еды приводит к сбою функционирования эндокринной и других систем. Макаркин рассказал, что недостаточное пребывание на свежем воздухе и отсутствие спорта в жизни ребёнка ведёт к гиподинамии, снижению аппетита.
Ранее психолог Мешкова рассказала, что нельзя заставлять ребёнка съедать всю порцию, если он этого не хочет. Лучше создать во время обеда такую атмосферу, когда приём пищи будет приятен. Однако она добавила, что включённый телевизор и игрушки за столом только усугубят проблему.