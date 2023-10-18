Дикий пациент: Вологодские ветеринары спасли лису Боню
В Вологде ветеринары спасли лису с сильным порезом лапы
Обложка © VK / Вологодская межрайонная СББЖ
Лисицу Боню с порезанной лапой спасли ветеринары, рассказали в Вологодской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных в социальной сети "ВКонтакте".
"На этой неделе в клинику привезли прекрасную лисичку Боню. У неё был сильный разрез на одной из лап. Красавице-лисе сделали наркоз и аккуратно зашили лапку, предварительно прочистив полость от загрязнения", — рассказали в клинике.
Там напомнили, что питомцы могут получать травмы из-за неправильного содержания, во время прогулок и активных игр. Сейчас Боня поправляется, и врачи надеются, что в следующий раз хозяева пушистого пациента будут внимательнее.
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