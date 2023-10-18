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18 октября, 11:22

Дикий пациент: Вологодские ветеринары спасли лису Боню

В Вологде ветеринары спасли лису с сильным порезом лапы

<p>Обложка © <a href="https://vk.com/volcbbg35?ysclid=lnvhb0nzu6380443897" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK</a> / Вологодская межрайонная СББЖ</p>

Обложка © VK / Вологодская межрайонная СББЖ

Лисицу Боню с порезанной лапой спасли ветеринары, рассказали в Вологодской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных в социальной сети "ВКонтакте".

"На этой неделе в клинику привезли прекрасную лисичку Боню. У неё был сильный разрез на одной из лап. Красавице-лисе сделали наркоз и аккуратно зашили лапку, предварительно прочистив полость от загрязнения", рассказали в клинике.

Там напомнили, что питомцы могут получать травмы из-за неправильного содержания, во время прогулок и активных игр. Сейчас Боня поправляется, и врачи надеются, что в следующий раз хозяева пушистого пациента будут внимательнее.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве прооперировали корги, съевшего почти килограмм щебня. Хаммер проглотил камушки вместе с маринадом для шашлыка. На следующий день щебень так и не вышел естественным путём, поэтому хозяева обратились к ветврачам. В клинике сделали рентген, после чего было принято решение о срочной операции.

Александра Мышляева
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