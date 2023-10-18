Путин: На Украине задумываются о переговорах, но этого недостаточно

На Украине начали задумываться о переговорах, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы слышим сейчас, что мы вроде как бы готовы к каким-то переговорам уже", — сказал он.

Глава государства отметил, что лица в Незалежной, которые курируют внешнюю политику страны, ещё совсем недавно призывавшие нанести России стратегическое поражение на поле боя, "сейчас уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путём мирных переговоров". Он назвал это правильной трансформацией, похвалив такие изменения, однако отметил недостаточность подобных действий.

"За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться", — добавил российский лидер.