Юрист объяснила, можно ли подать в суд на обидчика за "средний палец"

За демонстрацию среднего пальца человека могут привлечь к административной ответственности, предупредила юрист Ангелина Малышева в беседе с aif.ru.

"Этот вопрос регулируется ст. 5.61 КоАП РФ "Оскорбление". Вопреки сложившемуся мнению, оскорбить можно не только словами, но и физическими действиями, жестами. Оценивая такой жест, суд примет во внимание, что человек действовал намеренно и стремился добиться определённого эффекта", — объяснила эксперт.

Более того, если жест сопровождается словесным комментарием, то суд однозначно растолкует его как оскорбление. За подобное поведение может грозить штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей, а также возмещение моральной компенсации. Однако на крупные суммы рассчитывать не стоит. Например, в Калужской области суд рассмотрел дело о взыскании компенсации с девушки, которая вышла из машины и при свидетелях показала другому водителю средний палец. В качестве компенсации мужчина требовал полтора миллиона рублей, однако получит всего десять тысяч.