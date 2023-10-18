"Это неправильно": Врач призвал не отказываться от конфет совсем, но назвал допустимую "дозу"

18 октября отмечается Всемирный день конфет. Оказывается, полностью отказываться от употребления сладкого неправильно, а вот одна-две конфеты в день, наоборот, положительно влияют на самочувствие. Об этом РИАМО сообщил доктор медицинских наук Владимир Неронов.

"Вкусная конфетка в красивой обёртке — это мелодия удовольствия, детская радость и приятное послевкусие, отказываться от употребления конфет вообще — это неправильно, а вот одна-две конфеты в день, два-три раза в неделю для улучшения настроения и как промежуточный приём пищи — это безопасно, вкусно и приятно", — рассказал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина".

Однако, по словам медика, большое количество сладкого может испортить аппетит за счёт коротких углеводов. Врач посоветовал использовать конфеты в качестве десерта или перекуса. Также специалист предупредил сладкоежек о возможном возникновении кариеса. Он уточнил, что бактерии во рту за счёт сладкой среды размножаются в большем количестве.