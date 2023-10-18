Репродуктолог назвала время года, когда шансы зачать ребёнка падают

В зимнее время вероятность зачатия снижается, так как в организме на 18% падает уровень антимюллерова гормона (АМГ) в сравнении с летними показателями. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-репродуктолог и медицинский директор центра "Линия жизни" Юлия Колода.

"АМГ синтезируется органами репродуктивной системы и отвечает за формирование пола у эмбриона, а также за созревание фолликулов у женщин и сперматогенез у мужчин", — отметила она.

По её словам, снижение АМГ происходит из-за низкого количества витамина D в организме, ведь зимой солнечного света критически не хватает. Поэтому будущим родителям следует принимать этот витамин дополнительно, посоветовала Колода. Она предупредила, что его переизбыток тоже плохо скажется на здоровье. Репродуктолог добавила, что, несмотря на время года, у каждой женщины фиксируется свой фертильный месяц, на который нужно обращать внимание перед планированием потомства.