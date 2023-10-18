Сибирское спокойствие: Вишнёвая "девятка" влетела в омское кафе, но не нарушила покоя посетителя

В Омске вишнёвая "девятка" влетела прямо в кофейню, но не потревожила сурового посетителя. На видео Лайфа момент, когда автомобиль буквально проламывает стену, после чего мужчина лишь оглядывается на незваного "гостя", отворачивается и устремляет задумчивый взгляд куда-то вдаль.

Вишнёвая "девятка" влетела в кафе, но не помешала отдыху посетителя. Видео © LIFE

Видно, что перед столкновением с заведением отечественную легковушку подрезал "шевроле". Как сообщили в пресс-службе Управления МВД РФ по Омской области, в отношении водителя "девятки" составили протокол об административном правонарушении за движение по полосе маршрутных транспортных средств (часть 1.1. статьи 12.17 КоАП РФ), он должен уплатить штраф в размере полутора тысяч рублей.