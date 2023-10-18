Не только в "Бригаде": Психолог рассказала, могли ли бы Безруков и Гусева быть парой в реальной жизни

Актёры Сергей Безруков и Екатерина Гусева стали известны благодаря роли любовников в сериале "Бригада". После съёмок им начали приписывать роман. Психолог Надежда Дмитриева предположила, какой была бы эта пара в реальной жизни.

По словам психолога, в одном из интервью Безруков заявил, что у них с Екатериной на площадке кипели настоящие чувства. Эксперт отметила, что это высказывание могло говорить и о чём-то большем, чем просто о партнёрстве на работе. Специалист считает, что общая профессия смогла бы скрепить союз артистов.

"Безруков, известный страстным характером, мог бы придать семейной жизни тепло и яркие моменты. Возможно, он мог бы превратить каждый день в маленький творческий праздник", — рассказала эксперт порталу "Страсти".

Психолог заключила, что Безруков и Гусева могли бы быть отличной парой и в реальной жизни, а не только на экране.