Не только в "Бригаде": Психолог рассказала, могли ли бы Безруков и Гусева быть парой в реальной жизни
Психолог Дмитриева: Безруков и Гусева могли бы быть отличной парой
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Актёры Сергей Безруков и Екатерина Гусева стали известны благодаря роли любовников в сериале "Бригада". После съёмок им начали приписывать роман. Психолог Надежда Дмитриева предположила, какой была бы эта пара в реальной жизни.
По словам психолога, в одном из интервью Безруков заявил, что у них с Екатериной на площадке кипели настоящие чувства. Эксперт отметила, что это высказывание могло говорить и о чём-то большем, чем просто о партнёрстве на работе. Специалист считает, что общая профессия смогла бы скрепить союз артистов.
"Безруков, известный страстным характером, мог бы придать семейной жизни тепло и яркие моменты. Возможно, он мог бы превратить каждый день в маленький творческий праздник", — рассказала эксперт порталу "Страсти".
Психолог заключила, что Безруков и Гусева могли бы быть отличной парой и в реальной жизни, а не только на экране.
Ранее психолог Малинина объяснила, что назойливая сталкерша, преследующая певца Александра Рыбака, может хотеть от него личной связи. Она пояснила, что сам по себе сталкинг психическим заболеванием не является и может лишь сопровождать имеющееся у человека отклонение.