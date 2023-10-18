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18 октября, 14:30

В Мелитополе появился мурал князя Потёмкина на здании "Россия — моя история"

<p>Портрет Григория Потёмкина в Мелитополе. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/rmi_mltt?w=wall-222938935_1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Россия — моя история" Мелитополь</a></p>

Портрет Григория Потёмкина в Мелитополе. Обложка © VK / "Россия — моя история" Мелитополь

Портрет светлейшего князя Григория Потёмкина-Таврического появился на фасаде мультимедийного исторического парка "Россия — моя история" в Мелитополе. Автором стал художник Дмитрий Север, показавший в телеграм-канале процесс создания мурала.

Портрет Григория Потёмкина-Таврического в Мелитополе. Видео © t.me / Дмитрий Север

"Мелитополь для меня теперь — очень важный город. Этим летом мне выпала честь писать на его стенах достойных героев русской истории: Мотор, Воха, Даша Дугина, Владлен, Гиви… и граф Потёмкин. Его личность — титан из великого прошлого", — написал он.

Портрет князя завершает галерею правителей России от Рюрика до Николая II на стене исторического парка. Потёмкин внёс огромный вклад в развитие русской Таврии. Он был деятельным, энергичным и не боялся трудностей. Его считают основателем Черноморского флота и называют символом единения России и Новороссии.

"Кто-то думал, что историю можно стереть, переписать, убедить живущих здесь людей в том, что они нерусские и что не было великих и лихих веков Российской империи. Но они ошибались. История русской Таврии продолжается", — добавил художник Север.

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Ранее сообщалось, что Правительство России приняло решение выделить около 1 миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя, а также на увеличение его пропускной способности.

Татьяна Миссуми
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