В Мелитополе появился мурал князя Потёмкина на здании "Россия — моя история"

Портрет светлейшего князя Григория Потёмкина-Таврического появился на фасаде мультимедийного исторического парка "Россия — моя история" в Мелитополе. Автором стал художник Дмитрий Север, показавший в телеграм-канале процесс создания мурала.

Портрет Григория Потёмкина-Таврического в Мелитополе. Видео © t.me / Дмитрий Север

"Мелитополь для меня теперь — очень важный город. Этим летом мне выпала честь писать на его стенах достойных героев русской истории: Мотор, Воха, Даша Дугина, Владлен, Гиви… и граф Потёмкин. Его личность — титан из великого прошлого", — написал он.

Портрет князя завершает галерею правителей России от Рюрика до Николая II на стене исторического парка. Потёмкин внёс огромный вклад в развитие русской Таврии. Он был деятельным, энергичным и не боялся трудностей. Его считают основателем Черноморского флота и называют символом единения России и Новороссии.

"Кто-то думал, что историю можно стереть, переписать, убедить живущих здесь людей в том, что они нерусские и что не было великих и лихих веков Российской империи. Но они ошибались. История русской Таврии продолжается", — добавил художник Север.