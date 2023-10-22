Звуки с Меркурия: Учёные встревожены новыми данными зонда BepiColombo Один из научных инструментов на борту космического аппарата зафиксировал нечто похожее на птичий щебет и даже установил место, откуда это раздаётся. 21 октября, 22:44 Учёные встревожены новыми данными зонда BepiColombo. Обложка © airbus.com

Сейчас (на момент середины октября 2023 года) BepiColombo летит примерно в 46 миллионах километров от Солнца, он даже ближе к светилу, чем сам Меркурий, который в данное время уходит к дальней точке своей орбиты (к так называемому афелию). К концу 2025 года зонд должен окончательно настичь Меркурий и выйти на рабочую орбиту вокруг него. Вернее, даже на две разные околомеркурианские орбиты, потому что в составе миссии на самом деле два космических аппарата, им предстоит разделиться. Один начнёт исследовать поверхность и внутреннее строение ближайшего к Солнцу мира и будет летать ближе к нему, а другой предназначен для изучения загадочной меркурианской магнитосферы, у него орбита будет гораздо более вытянутая.

Третий пролёт зонда BepiColombo мимо Меркурия в июне 2023 года.

Но дело в том, что, хоть основная часть миссии ещё впереди, она уже давно ведёт научные исследования, так сказать, в дороге. Уже было три пролёта мимо Меркурия, и каждый раз BepiColombo собирал крайне любопытные данные. К примеру, недавно на их основе удалось обнаружить, что на Меркурии тоже происходят полярные сияния. Правда, они глазу не видны — идут в рентгеновском диапазоне, но всё равно это не что иное, как полярные сияния, то есть эффект бомбардировки магнитосферы планеты солнечными частицами. Для учёных это, можно сказать, маленькое чудо — магнитное поле Меркурия раз в сто слабее земного, атмосфера вообще практически "никакая", так что исследователи, в общем-то, особо и не надеялись, что там в этом смысле может происходить что-либо интересное.

Так вот, теперь к этому добавляется нечто не менее занятное. Во время двух последних подлётов к Меркурию зонд фиксировал, как на планету обрушиваются солнечные электроны и как они спиралеобразно спускаются вдоль силовых линий планетарного магнитного поля. И выяснилось, что при этом частицы генерируют загадочные "поющие", "свистящие" электромагнитные волны. Как отметили планетологи, это происходит только в одном конкретном месте над Меркурием — там, где на нём начинается утро, в так называемом утреннем секторе, то есть недалеко от границы света и тьмы на поверхности. Пишут, что именно там энергия этих частиц максимальна.

Место возникновения "поющих" волн в магнитосфере Меркурия. Фото © NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Carnegie Institution of Washington

Опять же, ухом этого не уловить, но можно "перевести" эти волны в звуковые и получить изумительный утренний "щебет". К сожалению, пока такой "перевод" на язык музыки не сделали, не опубликована ещё такая запись, на которой это можно было бы послушать. Но для примера можно ознакомиться с точно таким же "переводом" этого электромагнитного "свиста" в магнитосфере Земли.

"Свистящие" электромагнитные волны в магнитосфере Земли, преобразованные в звук.

Фантастика: зонд ещё не долетел до Меркурия, а мы уже узнаём о нём столько нового. Учёные говорят, что планета вообще вызывает очень много вопросов, потому-то миссию к ней и отправили. Скажем, она по совершенно пока непонятным причинам гораздо плотнее, чем можно было бы ожидать, исходя из её размера. Если максимально просто говорить, то у маленьких планет и прочих небесных тел и плотность-то маленькая. Давайте просто сравним: Плутон при диаметре 2376 километров имеет плотность 1,86 грамма на кубический сантиметр, у Луны — 3474 километра и 3,34 грамма на кубический сантиметр, у Марса — 6779 километров и 3,93 грамма на кубический сантиметр, меж тем у Меркурия диаметр — 4879 километров, зато плотность — 5,43, то есть практически такая же, как у Земли с её диаметром 12 742 километра.

И вообще, после того как в космосе стали обнаруживать и рассматривать экзопланеты, то есть планеты возле других звёзд, обнаружилось, что они там, судя по всему, изначально формировались как-то совсем не так, как у нас в Солнечной системе.

Кстати, на борту BepiColombo есть в том числе российский прибор, разработанный в Институте космических исследований РАН — "Меркурианский гамма- и нейтронный спектрометр". Он будет искать и изучать меркурианский лёд. Да-да, ещё в 90-е годы астрономы обнаружили, что он там есть. Потом это подтвердили данные американского зонда Messenger. Как выяснилось, даже в таком пекле, в каком пребывает Меркурий, ему удаётся сохранять лёд на дне кратеров, куда не проникает солнечный свет.

Авторы Адель Романенкова