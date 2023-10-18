Вымогатели требуют 5 млн рублей от семьи библиотекаря, якобы похищенной в Москве

В Москве пропала главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ), а её родственники получают звонки с требованием перевести за жизнь женщины пять миллионов рублей. Об этом пишет Mash.

65-летняя Маргарита Стручева бесследно исчезла ещё 11 октября. Как вспоминают её коллеги, в саму библиотеку наведывались неизвестные и представлялись сотрудниками МВД, которые якобы подозревают женщину в мошенничестве. Родственники пропавшей рассказали о звонках, поступавших с телефона Стручевой.