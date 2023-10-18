Регион

Уведомления отключены

18 октября, 16:24

Вымогатели требуют 5 млн рублей от семьи библиотекаря, якобы похищенной в Москве

В Москве пропала главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ), а её родственники получают звонки с требованием перевести за жизнь женщины пять миллионов рублей. Об этом пишет Mash.

65-летняя Маргарита Стручева бесследно исчезла ещё 11 октября. Как вспоминают её коллеги, в саму библиотеку наведывались неизвестные и представлялись сотрудниками МВД, которые якобы подозревают женщину в мошенничестве. Родственники пропавшей рассказали о звонках, поступавших с телефона Стручевой.

Незнакомец с украинским акцентом требовал перевести ему пять миллионов рублей. Он объяснил, что женщина якобы попалась мошенникам и ей срочно нужны деньги, иначе её вернут семье по частям. Племянница Стручевой написала заявление в полицию.

Экс-участнику "Дома-2" Гобозову грозит 10 лет за разбой

Экс-участнику "Дома-2" Гобозову грозит 10 лет за разбой

Ранее стало известно, что бывший футболист нижегородской "Волги" Андрей Чурин участвовал в похищении и пытках бортпроводника Red Wings, требуя вернуть миллионный долг.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров