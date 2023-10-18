В Госдуме обозначили предложения по компенсации советских вкладов граждан

В Госдуме рабочая группа разрабатывает инициативы, которые должны помочь компенсировать дореформенные советские банковские вклады граждан. Об этом рассказал депутат Владимир Сенин на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку.

Ещё в 1995 году вышел закон, который гарантировал восстановление и сохранность вкладов, сделанных до 1991 года. Первое предполагалось проводить с помощью перевода денег в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля, стоимость которого устанавливалась бы в привязке к изменениям соотношения контрольной стоимости необходимого соцнабора и его базовой стоимости. Но закон о таком переводе средств так и не был принят.

В итоге действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" ежегодно приостанавливается. Сенин считает: либо власти должны признаться, что невозможно выполнить эти обязательства, либо искать другие выходы из ситуации. Два из них обозначила рабочая группа.

Первый вариант — перенести дореформенные средства вкладчиков в долговые обязательства банка. Второй — определить размеры компенсаций по данным сбережениям и начинать выплачивать их в приоритетном порядке россиянам старше 78 лет.