Минздрав разработал и внёс в правительство антиалкогольную концепцию

В Минздраве разработали и внесли в кабмин антиалкогольную концепцию, заявила замминистра здравоохранения Евгения Котова на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз в Госдуме.

"Мы разработали антиалкогольную концепцию, она уже внесена в правительство", — сказала она.

Замминистра отметила, что смертность от алкоголя в России снизилась, однако ведомство выступает категорически против послаблений действующих ограничительных мер.