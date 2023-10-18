Минздрав разработал и внёс в правительство антиалкогольную концепцию
В Минздраве разработали и внесли в кабмин антиалкогольную концепцию, заявила замминистра здравоохранения Евгения Котова на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз в Госдуме.
"Мы разработали антиалкогольную концепцию, она уже внесена в правительство", — сказала она.
Замминистра отметила, что смертность от алкоголя в России снизилась, однако ведомство выступает категорически против послаблений действующих ограничительных мер.
Ранее Минздрав не поддержал легализацию онлайн-продажи алкоголя. Там заявили, что любые послабления в этой сфере провоцируют рост объёмов продажи и потребления спиртного.
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