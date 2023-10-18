Ветеринар рассказал о тайне кошек, которую учёные никак не могут разгадать
Ветеринар Шеляков: Кошки могут мурлыкать не только от удовольствия
Учёные до сих пор не могут разгадать, как кошкам удаётся мурлыкать. Почему, казалось бы, такое простое явление ставит в тупик целые исследовательские группы. Об этом NEWS.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, кошки могут мурлыкать по любому поводу, а не только от удовольствия.
"Кошки на самом деле могут мурлыкать по любому поводу, а не только при получении удовольствия. Хотя чаще всего кошки мурлычат, когда чувствуют умиротворение, тепло, когда хозяин рядом, когда всё хорошо", — рассказал ветеринар.
Шеляков добавил, что кошки могут издавать этот звук за несколько минут до смерти и в стрессовой ситуации. Одна из теорий учёных состоит в том, что мурлыканье — режим самоуспокоения, который помогает кошкам расслабиться.
Ранее в Великобритании кошка установила рекорд по громкости мурлыканья. Его зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Уточняется, что 14-летнее животное мурлычет с громкостью 54,59 дБ.