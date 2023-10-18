Ветеринар рассказал о тайне кошек, которую учёные никак не могут разгадать

Учёные до сих пор не могут разгадать, как кошкам удаётся мурлыкать. Почему, казалось бы, такое простое явление ставит в тупик целые исследовательские группы. Об этом NEWS.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, кошки могут мурлыкать по любому поводу, а не только от удовольствия.