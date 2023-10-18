Германия отправила на Кипр спецназ для возможной операции в секторе Газа

ФРГ перебросила солдат элитного подразделения спецназа на Кипр для возможного освобождения пленных из сектора Газа, сообщило издание Bild.

"Федеральное правительство готовится ко всем сценариям на Ближнем Востоке. Чтобы иметь возможность в случае чрезвычайной ситуации эвакуировать немецких граждан под военной охраной, был переброшен военный спецназ", — говорится в сообщении.

Вооружённые солдаты элитного подразделения были переброшены на Кипр, где также разместились ВМС Германии, известные как "боевые пловцы", и полицейский спецназ, специализация которого — освобождение заложников.

Однако в правительстве Германии рассказали, что готовность освобождать распространяется не только на заложников террористов ХАМАС, но и на немцев, которые находятся на территории сектора Газа и Ливана.