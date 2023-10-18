Германия отправила на Кипр спецназ для возможной операции в секторе Газа
Bild: ФРГ перебросила спецназ на Кипр для возможной операции в секторе Газа
ФРГ перебросила солдат элитного подразделения спецназа на Кипр для возможного освобождения пленных из сектора Газа, сообщило издание Bild.
"Федеральное правительство готовится ко всем сценариям на Ближнем Востоке. Чтобы иметь возможность в случае чрезвычайной ситуации эвакуировать немецких граждан под военной охраной, был переброшен военный спецназ", — говорится в сообщении.
Вооружённые солдаты элитного подразделения были переброшены на Кипр, где также разместились ВМС Германии, известные как "боевые пловцы", и полицейский спецназ, специализация которого — освобождение заложников.
Однако в правительстве Германии рассказали, что готовность освобождать распространяется не только на заложников террористов ХАМАС, но и на немцев, которые находятся на территории сектора Газа и Ливана.
Ранее сообщалось, что власти Израиля дали добро на эвакуацию мирных жителей из населённых пунктов на севере страны, находящихся в пределах пяти километров от границы с Ливаном. В израильском Министерстве обороны добавили, что такое решение вовсе не означает немедленный старт обязательной эвакуации.
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