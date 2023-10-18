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18 октября, 18:23

Панкратов-Чёрный раскрыл, кто и почему заставил его взять двойную фамилию

Актёр Панкратов-Чёрный раскрыл, что двойную фамилию взял из-за тёзки

<p>Обложка © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Российский актёр и кинорежиссёр Александр Панкратов-Чёрный рассказал "Газете.ru", что его буквально заставили взять двойную фамилию в Госкино из-за однофамильца Александра Панкратова, который был племянником известного оператора Эдуарда Тиссэ. А приставку Чёрный артист получил из-за цвета волос.

"Меня заставили в Госкино. Потому что есть Саша Панкратов — однофамилец, племянник кинооператора Тиссэ! И нечего примазываться к знаменитостям! Саша светловолосый — его даже в прессе называют Белым, а я был брюнетом — Чёрным! Вот, чтобы не путаться!" — рассказал артист.

Раньше артист рассказывал, что его настоящая фамилия — Гузев. А фамилия Панкратов принадлежит мужу его мамы.

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Александра Мышляева
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