Панкратов-Чёрный раскрыл, кто и почему заставил его взять двойную фамилию
Актёр Панкратов-Чёрный раскрыл, что двойную фамилию взял из-за тёзки
Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Российский актёр и кинорежиссёр Александр Панкратов-Чёрный рассказал "Газете.ru", что его буквально заставили взять двойную фамилию в Госкино из-за однофамильца Александра Панкратова, который был племянником известного оператора Эдуарда Тиссэ. А приставку Чёрный артист получил из-за цвета волос.
"Меня заставили в Госкино. Потому что есть Саша Панкратов — однофамилец, племянник кинооператора Тиссэ! И нечего примазываться к знаменитостям! Саша светловолосый — его даже в прессе называют Белым, а я был брюнетом — Чёрным! Вот, чтобы не путаться!" — рассказал артист.
Раньше артист рассказывал, что его настоящая фамилия — Гузев. А фамилия Панкратов принадлежит мужу его мамы.
Ранее Лайф писал, что Александр и София стали самыми популярными именами среди новорождённых москвичей за последние девять месяцев. Так назвали 1699 мальчиков и две тысячи девочек, сообщила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва. Несмотря на то что недавно имя Михаил вырвалось в лидеры, буквально за три месяца Александр снова смог вернуть себе право первенства.