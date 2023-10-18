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18 октября, 18:24

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, объявлена воздушная тревога

"Общественное": В Николаеве слышны взрывы на фоне воздушной тревоги

В городе Николаеве на юге Украины слышны взрывы, объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.

"В Николаеве слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 59 международных компаний присоединились к альянсу оборонных индустрий и теперь будут заниматься производством вооружения вместе с Киевом. Заявление он озвучил в эфире всеукраинского телемарафона.

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Getty Images / Pierre Crom

Александра Мышляева
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