Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, объявлена воздушная тревога

В городе Николаеве на юге Украины слышны взрывы, объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.

Прорыв нефтепровода на Украине привёл к мощному взрыву и пожару

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 59 международных компаний присоединились к альянсу оборонных индустрий и теперь будут заниматься производством вооружения вместе с Киевом. Заявление он озвучил в эфире всеукраинского телемарафона.