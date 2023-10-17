Кулеба озвучил количество компаний, готовых производить оружие с Киевом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 59 международных компаний присоединились к альянсу оборонных индустрий и теперь будут заниматься производством вооружения вместе с Киевом. Заявление он озвучил в эфире всеукраинского телемарафона.