Кулеба озвучил количество компаний, готовых производить оружие с Киевом
Кулеба утверждает, что 59 компаний из 23 стран не против производить оружие с Киевом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 59 международных компаний присоединились к альянсу оборонных индустрий и теперь будут заниматься производством вооружения вместе с Киевом. Заявление он озвучил в эфире всеукраинского телемарафона.
"Уже 59 компаний из 23 стран мира присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие", — утверждает Кулеба.
Лайф сообщал, что украинские войска не достигают успехов на фронте и с каждым днём несут всё большие потери в технике и живой силе. Лишь за прошлую неделю на Донецком направлении ВСУ лишились более 1,5 тысячи военных. На Запорожском направлении украинская армия потеряла около 400 солдат. Впрочем, в Киеве уже нашли "виновных" в провале наступления ВСУ и возложили ответственность на Запад. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что из-за промедления с поставками оружия контрнаступление ВСУ "выпало из графика".
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