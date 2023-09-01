Песков: Производство оружия на Украине не приведёт к урегулированию конфликта
Производство на Украине иностранного вооружения не поспособствует урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряжённости и урегулированию конфликта вокруг <…> Украины", — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с гендиректором крупнейшей британской корпорации оборонного сектора BAE Systems Чарльзом Вудберном. По его словам, компания начала работать в Незалежной, а также начнёт производить в стране своё вооружение.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева якобы есть дальнобойное оружие, способное поражать цели на расстоянии до 700 километров. Однако эксперты увидели в его словах попытку скрыть след НАТО в недавней атаке на российский аэродром.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo