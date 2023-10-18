Землетрясение магнитудой 4,1 произошло недалеко от Сан-Франциско в США
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Калифорнии недалеко от Сан-Франциско произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщила Геологическая служба США (USGS). Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Учёные зафиксировали толчки в 16:29 по местному времени (19:29 по мск). Очаг находился на глубине 10,8 километра, а эпицентр — в 4,5 километра к северо-востоку от населённого пункта Ислтон в штате Калифорния.
Ранее землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано у побережья Курильских островов. Эпицентр находился в Тихом океане, в 131 километре юго-восточнее острова Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 26 километров.
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