Кому добавки? Международный день повара 20 октября

20 октября свой профессиональный праздник — День повара — отмечают повара и кулинары всего мира. Кадр из кинофильма "Девчата" © "Мосфильм" (СССР, 1962 год)

Повар — профессия от Бога, вряд ли кто-то будет с этим спорить. 20 октября отмечается их профессиональный праздник. Каковы его традиции, история, а также как зовут самых известных поваров мира — обо всём этом читайте в материале Life.ru.

Международный день повара и кулинара — это профессиональный праздник для всех тех, кто связан с миром кулинарии. Этот день отмечают шеф-повара, кулинары, кондитеры, технологи и другие сотрудники кухни. Владельцы ресторанов и кафе, государственные органы и туристические агентства оказывают помощь в организации праздничных мероприятий.

Традиции и история Международного дня повара

День повара относится к достаточно молодым праздникам, так как его учредили в 2004 году по инициативе Всемирной aссоциации cообществ шеф-поваров. Эта организация включает около восьми миллионов людей из разных уголков мира, поэтому их мнения было вполне достаточно для утверждения праздника, особенно такого аппетитного.

День повара отмечается примерно в 70 странах. В этот день проводятся различные кулинарные конкурсы, мастер-классы и акции, в которых принимают участие повара самых известных ресторанов и кафе, а также представители туристической отрасли. Кулинарным специалистам ставят оценки не только за вкус их блюд, но и за скорость приготовления, новаторский подход к сочетанию продуктов и внешний вид блюда при сервировке.

На таких гастрономических праздниках часто проводятся дегустации, именно там стоит обязательно побывать. Где ещё вам удастся попробовать сразу десяток блюд, приготовленных на уровне мишленовских ресторанов, да ещё и практически бесплатно?

Кроме Всемирной ассоциации шеф-поваров существует также неофициальный клуб лучших поваров мира G9, который был организован в 2011 году. В эту элитную группу входят всего девять человек.

Повар Павел Антропов рассказывает о сложностях работы, почему больше минусов, чем плюсов. Сколько часов в день работает повар и ест ли он сам то, что готовит. Видео © YouTube/ Белновости | Эксперты о семье, здоровье, кулинарии

Интересные факты о поварах

Правда ли, что лучшие повара — это мужчины?

В мире кулинарии есть множество талантливых поваров, мужчины и женщины одинаково способны достичь великих успехов в этой профессии. Однако существует распространённое представление о том, что лучшие повара обычно являются представителями мужского пола. Это мнение, основанное на историческом контексте и сексистских стереотипах, которые со временем должны быть пересмотрены.

Исторически кулинарное искусство и приготовление пищи на профессиональном уровне были областью, где преобладали мужчины. Старые традиции и культурные ожидания делали кулинарное образование и развитие доступными главным образом для мужчин, в то время как женщинам, как правило, отводилась роль домашней поварихи. Это объясняет, почему именно мужчины были уважаемыми профессиональными шеф-поварами.

Однако сегодня ситуация изменилась. Женщины всё чаще входят в мир кулинарии и занимают высокие посты. Они успешно открывают собственные рестораны, участвуют в кулинарных соревнованиях и демонстрируют высокое мастерство в приготовлении блюд.

Главное преимущество, о котором мужчины часто говорят, — это их физическая сила и способность выдерживать долгие рабочие часы, которые требуются в интенсивной кухонной среде. Но это преимущество не связано с навыками готовки и не делает кого-то автоматически лучшим поваром.

Словом, нет никаких научных доказательств или обоснованных аргументов, которые подтверждали бы, что лучшие повара — это мужчины. Половая принадлежность неважна при оценке кулинарных навыков и талантов. Вкус и мастерство не имеют ничего общего с полом. В мире кулинарии место достойных и талантливых поваров есть и для мужчин, и для женщин.