Кому добавки? Международный день повара 20 октября
Повар — профессия от Бога, вряд ли кто-то будет с этим спорить. 20 октября отмечается их профессиональный праздник. Каковы его традиции, история, а также как зовут самых известных поваров мира — обо всём этом читайте в материале Life.ru.
20 октября свой профессиональный праздник — День повара — отмечают повара и кулинары всего мира. Кадр из кинофильма "Девчата" © "Мосфильм" (СССР, 1962 год)
Международный день повара и кулинара — это профессиональный праздник для всех тех, кто связан с миром кулинарии. Этот день отмечают шеф-повара, кулинары, кондитеры, технологи и другие сотрудники кухни. Владельцы ресторанов и кафе, государственные органы и туристические агентства оказывают помощь в организации праздничных мероприятий.
Традиции и история Международного дня повара
День повара относится к достаточно молодым праздникам, так как его учредили в 2004 году по инициативе Всемирной aссоциации cообществ шеф-поваров. Эта организация включает около восьми миллионов людей из разных уголков мира, поэтому их мнения было вполне достаточно для утверждения праздника, особенно такого аппетитного.
День повара отмечается примерно в 70 странах. В этот день проводятся различные кулинарные конкурсы, мастер-классы и акции, в которых принимают участие повара самых известных ресторанов и кафе, а также представители туристической отрасли. Кулинарным специалистам ставят оценки не только за вкус их блюд, но и за скорость приготовления, новаторский подход к сочетанию продуктов и внешний вид блюда при сервировке.
На таких гастрономических праздниках часто проводятся дегустации, именно там стоит обязательно побывать. Где ещё вам удастся попробовать сразу десяток блюд, приготовленных на уровне мишленовских ресторанов, да ещё и практически бесплатно?
Кроме Всемирной ассоциации шеф-поваров существует также неофициальный клуб лучших поваров мира G9, который был организован в 2011 году. В эту элитную группу входят всего девять человек.
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Интересные факты о поварах
- По происхождению слова "кулинария" связано с древнегреческим богом врачевания Асклепием и его помощницей — кухаркой Кулиной. С течением времени Кулина стала покровительницей поварского искусства, именно от её имени произошло слово "кулинария".
- Особое значение кулинарии формировалось в России. Специальность повара появилась на Руси в XI веке. Однако кулинария как наука стала активно развиваться только в XVII столетии, когда начался процесс распространения предприятий питания — корчм. Позже корчмы сменили трактиры, а затем появились рестораны.
- В истории российской кулинарии часто упоминается С. Друковцев, который в 1779 году написал первую книгу кулинарных рецептов под названием "Краткие поваренные записки".
- 25 марта 1888 года в Петербурге была открыта первая кулинарная кухня, что стало важным событием в развитии поварского искусства в России.
Правда ли, что лучшие повара — это мужчины?
В мире кулинарии есть множество талантливых поваров, мужчины и женщины одинаково способны достичь великих успехов в этой профессии. Однако существует распространённое представление о том, что лучшие повара обычно являются представителями мужского пола. Это мнение, основанное на историческом контексте и сексистских стереотипах, которые со временем должны быть пересмотрены.
Исторически кулинарное искусство и приготовление пищи на профессиональном уровне были областью, где преобладали мужчины. Старые традиции и культурные ожидания делали кулинарное образование и развитие доступными главным образом для мужчин, в то время как женщинам, как правило, отводилась роль домашней поварихи. Это объясняет, почему именно мужчины были уважаемыми профессиональными шеф-поварами.
Однако сегодня ситуация изменилась. Женщины всё чаще входят в мир кулинарии и занимают высокие посты. Они успешно открывают собственные рестораны, участвуют в кулинарных соревнованиях и демонстрируют высокое мастерство в приготовлении блюд.
Главное преимущество, о котором мужчины часто говорят, — это их физическая сила и способность выдерживать долгие рабочие часы, которые требуются в интенсивной кухонной среде. Но это преимущество не связано с навыками готовки и не делает кого-то автоматически лучшим поваром.
Словом, нет никаких научных доказательств или обоснованных аргументов, которые подтверждали бы, что лучшие повара — это мужчины. Половая принадлежность неважна при оценке кулинарных навыков и талантов. Вкус и мастерство не имеют ничего общего с полом. В мире кулинарии место достойных и талантливых поваров есть и для мужчин, и для женщин.
Шеф-повар и сушеф: в чём разница
Каково определение понятия "шеф-повар"? Это опытный профессионал в области кулинарии с крепкой кулинарной основой и часто с высшим поварским образованием. Он обладает высоким уровнем ответственности и занимает руководящую должность, возглавляя команду поваров.
Сушеф является вторым лицом на кухне и следует сразу за шеф-поваром.
Дословно "сушеф" означает "второй шеф" или "под шефом", он является заместителем главного повара. В более литературном понимании это заместитель начальника.
Самые известные повара России
Некоторые шеф-повара, начав обучение в обычных кулинарных училищах, достигают признания не только в своём городе, но и за его пределами. Их имена становятся известными даже в других странах мира. В результате люди приходят в ресторан, чтобы попробовать блюда, созданные этими талантливыми шеф-поварами.
Далее мы привели примеры нескольких шеф-поваров России, о которых вы наверняка слышали.
Илья Лазерсон — известный шеф-повар, который дополнительно работает ведущим радио- и телепередач, а также является автором книг о кулинарии. Он ведёт программы "Кухня по заявкам", "Высший пилотаж" и "Банкет. Фуршет. Недорого" на канале "Еда". Также его можно услышать в радиопередачах "Мужчина на кухне" и "Скорая кулинарная помощь".
Шеф-повар и автор книг по кулинарии Илья Лазерсон. Фото © Vk.com / Илья Лазерсон
Андрей Власов — шеф-повар и телеведущий. В 2010 году он стал чемпионом России по кулинарии и сервису в категории "Русская кухня". Нередко выступает не только как участник, но и в качестве члена жюри различных конкурсов. В 2014 году он стал действительным членом Гильдии гастрономов. На канале "Еда" он ведёт программу "Высокий бас & повар-класс".
Андрей Власов — российский шеф-повар и телеведущий. Фото © Wikipedia.org
Игорь Шурупов — это российский шеф-повар и кулинар, имя которого известно за пределами России. Он является одним из тех, кто придумал концепцию "Новой русской кухни". В 2013 году он разработал рецепт пиццы, ингредиенты которой тщательно хранятся в секрете. Её вкус полностью соответствует предпочтениям российской кухни. Например, пицца с солёными огурцами и хреном, с белыми грибами и маринованным луком.
Автор концепции "Новой русской кухни" Игорь Шурупов. Фото © chef.ru
Константин Ивлев — российский шеф-повар, телеведущий, ресторатор, бизнесмен, автор книг по кулинарии, видеоблогер. Основатель кулинарного направления "Новая русская кухня", компаний Ivlev Group и Ivlev Chef Production. Является членом Гильдии гастрономов Chaine des Rotissers.
Константин Ивлев. Фото © Vk.com / Константин Ивлев
Что подарить повару?
Вариантов немало.
- Книга для записи рецептов. Индивидуальная книга с рецептами — отличный тематический подарок. В такой книге можно хранить необходимые рецепты и кулинарные записи, чтобы они всегда были под рукой.
- Кухонные принадлежности. Кухонная посуда, техника или контейнеры для хранения продуктов — практичный и полезный подарок для повара. Прежде чем выбирать презент, стоит уточнить, какие именно кухонные принадлежности нужны мастеру кулинарии.
- Фартук. С интересной надписью, рисунком или вышитым именем, он станет оригинальным подарком. Такой аксессуар дополнит профессиональный стиль повара.
- Кухонный таймер — полезный гаджет для опытного повара. Он поможет контролировать время приготовления продуктов и станет незаменимым помощником на кухне.