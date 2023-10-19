Пять человек пострадали в серьёзном ДТП с автобусом под Воронежем

В Семилуках Воронежской области 18 октября на улице Ленина произошла авария с участием пассажирского автобуса и автомобиля ВАЗ-21093, пять человек пострадали, среди них ребёнок. Об этом сообщило региональное ГУ МВД РФ.

"<...> 23-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21093, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в месте, где это запрещено, в результате чего допустил столкновение с автобусом ПАЗ (маршрут 102 Семилуки – Воронеж) под управлением 60-летнего жителя города Воронежа", — написала пресс-служба ведомства.

В автобусе находилось семь человек. По предварительным данным, водитель и 20-летняя пассажирка легковушки, а также пассажирка автобуса госпитализированы. Позже за медицинской помощью также обратились женщина и ребёнок. Полиция устанавливает личности пассажиров и выясняет детали инцидента.