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18 октября, 23:07

Пять человек пострадали в серьёзном ДТП с автобусом под Воронежем

В Воронежской области пять человек пострадали в аварии с автобусом и "девяткой"

<p>Место ДТП с автобусом и "девяткой" под Воронежем. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvd36/6665" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Воронежской области</a></p>

Место ДТП с автобусом и "девяткой" под Воронежем. Обложка © Telegram / Полиция Воронежской области

В Семилуках Воронежской области 18 октября на улице Ленина произошла авария с участием пассажирского автобуса и автомобиля ВАЗ-21093, пять человек пострадали, среди них ребёнок. Об этом сообщило региональное ГУ МВД РФ.

"<...> 23-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21093, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в месте, где это запрещено, в результате чего допустил столкновение с автобусом ПАЗ (маршрут 102 Семилуки – Воронеж) под управлением 60-летнего жителя города Воронежа", — написала пресс-служба ведомства.

В автобусе находилось семь человек. По предварительным данным, водитель и 20-летняя пассажирка легковушки, а также пассажирка автобуса госпитализированы. Позже за медицинской помощью также обратились женщина и ребёнок. Полиция устанавливает личности пассажиров и выясняет детали инцидента.

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А во вторник, 17 октября, в московском районе Тёплый Стан произошло ДТП, в результате которого загорелись два автомобиля. Погибло два человека.

Лариса Сафронова
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