Врач назвал "главное топливо" надвигающейся на Россию тридемии

Сезон подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ уже стартовал в России, но говорить о тридемии, которая подразумевает одновременное или последовательное заболевание сразу тремя вирусами, не совсем корректно, заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. По словам медика, главными разносчиками инфекций являются подростки, которые начинают обучение с приходом осени.

"Школьники возвращаются с каникул, студенты заезжают в общежития, в вузы. Их обычно называют "главным топливом" пандемии гриппа. Они являются и переносчиками, и людьми, которые поддерживают этот сезон", — пояснил он в интервью телеканалу "360".

По словам медика, тёплый сентябрь сместил пик заболеваемости сезонными недугами на следующий месяц. Октябрьское похолодание же загнало людей в помещения, где инфекции распространяются гораздо быстрее. Сложность возникшей ситуации заключается в том, что симптомы всех трёх болезней очень схожи. Различить грипп и CoViD-19 сейчас "практически нереально", отметил врач.

"Проблема заключается в том, что лечение практически одинаковое. То есть мы на сегодня ничего такого специализированного или специфического не можем сказать ни про грипп, ни про CoViD-19, ни про ОРВИ", — пояснил Водовозов.

В завершение врач рассказал о "красных флагах", которые должны побудить больного к немедленной госпитализации. Если температура достигает 40-градусной отметки и не спадает несколько дней, а любые физические нагрузки сразу приводят к одышке — это повод вызвать скорую.

"В лёгкой форме, которая не требует госпитализации, они все протекают примерно одинаково, и бороться с ними мы можем тоже примерно одинаково. То есть доступными методами: мы соблюдаем постельный режим, мы пьём жаропонижающие или ещё что-то в этом роде", — резюмировал собеседник телеканала.