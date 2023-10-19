США разрешили часть сделок с Венесуэлой по нефти и золоту

Вашингтон разрешил операции, касающиеся нефтегазовой и золотодобывающей отраслей Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении, распространённом Минфином США.

"Выпущена генлицензия сроком на шесть месяцев, временно разрешающая операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы", — сообщает ведомство.

Другая генлицензия разрешает ведение дел с золотодобывающей госкомпанией Minerven, ещё две касаются операций с ценными бумагами нефтегазовой компании PDVSA. Минфин информирует, что это ответ на подписание венесуэльской оппозиционной "Единой платформой" и представителями президента Николаса Мадуро договорённостей относительно плана проведения выборов. Отмечается, что, если республика выполнит обязательства, действие документов может быть продлено.