США разрешили часть сделок с Венесуэлой по нефти и золоту
Вашингтон разрешил операции, касающиеся нефтегазовой и золотодобывающей отраслей Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении, распространённом Минфином США.
"Выпущена генлицензия сроком на шесть месяцев, временно разрешающая операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы", — сообщает ведомство.
Другая генлицензия разрешает ведение дел с золотодобывающей госкомпанией Minerven, ещё две касаются операций с ценными бумагами нефтегазовой компании PDVSA. Минфин информирует, что это ответ на подписание венесуэльской оппозиционной "Единой платформой" и представителями президента Николаса Мадуро договорённостей относительно плана проведения выборов. Отмечается, что, если республика выполнит обязательства, действие документов может быть продлено.
А ранее Венесуэла призвала ООН создать свободную от санкций Запада зону. Министр иностранных дел республики Иван Хиль отметил, что экономика Венесуэлы начала восстанавливаться, несмотря на осадное положение, грабёж со стороны западных стран и санкции.
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