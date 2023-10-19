Дорогу из России в Грузию закрыли до особого распоряжения
Дорогу из России в Грузию закрыли для большегрузов из-за непогоды
Участок автодороги Владикавказ – Верхний Ларс временно закрыт для большегрузного автотранспорта, сообщили в региональном управлении МЧС по Северной Осетии. В министерстве пояснили, что такое решение было принято совместно с пограничной полицией Грузии из-за непогоды.
По данным ведомства, ограничение вступило в силу 18 октября, в 23:50. Движение будет возобновлено лишь после получения особого распоряжения. Время отмены запрета зависит от погоды.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населённый пункт Ларс в направлении на выезд из РФ", — сказано в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нынешние отношения Москвы и Тбилиси являются "ровными". Соседи проявляют большой интерес к сотрудничеству, добавил глава государства в ходе визита в Киргизскую Республику.
ТАСС / Елена Афонина