Дорогу из России в Грузию закрыли до особого распоряжения

Участок автодороги Владикавказ – Верхний Ларс временно закрыт для большегрузного автотранспорта, сообщили в региональном управлении МЧС по Северной Осетии. В министерстве пояснили, что такое решение было принято совместно с пограничной полицией Грузии из-за непогоды.

По данным ведомства, ограничение вступило в силу 18 октября, в 23:50. Движение будет возобновлено лишь после получения особого распоряжения. Время отмены запрета зависит от погоды.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населённый пункт Ларс в направлении на выезд из РФ", — сказано в сообщении.