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19 октября, 00:33

Около 500 евреев арестованы после штурма Капитолия с требованием прекратить геноцид палестинцев

Около 500 евреев арестованы после антивоенных протестов у Капитолия в Вашингтоне

<p>Участники штурма Капитолия в футболках с надписями "Не от нашего имени. Евреи говорят прекратить огонь немедленно". Обложка © X / <a href="https://twitter.com/conceptualmanny" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Manuel</a></p>

Участники штурма Капитолия в футболках с надписями "Не от нашего имени. Евреи говорят прекратить огонь немедленно". Обложка © X / Manuel

Организация Jewish Voice for Peace ("Еврейский голос за мир"), заявила о задержании 500 участников антивоенных протестов в Вашингтоне, которые закончились прорывом внутрь Капитолия с лозунгом "Свободу Палестине!".

Участники штурма Капитолия в футболках с надписями "Не от нашего имени. Евреи говорят прекратить огонь немедленно". Видео © X / AsarathaHS

"Сегодня 500 евреев были арестованы и 10 тысяч вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев", — сказано в заявлении организации в соцсети X.

Полиция Капитолия подтверждала ранее задержание порядка 300 человек. Там заявили, что лишь трём были предъявлены обвинения в связи с неподчинением стражам порядка и попытками применения против них силы при аресте. Правоохранители подчеркнули, что демонстрации в зданиях Конгресса запрещены. После отказа подчиниться начались задержания.

Участники штурма Капитолия были одеты в футболки с надписями "Не от нашего имени. Евреи говорят прекратить огонь немедленно". Они также размахивали плакатами в поддержку Палестины.

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Андрей Бражников
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