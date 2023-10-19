Около 500 евреев арестованы после штурма Капитолия с требованием прекратить геноцид палестинцев

Организация Jewish Voice for Peace ("Еврейский голос за мир"), заявила о задержании 500 участников антивоенных протестов в Вашингтоне, которые закончились прорывом внутрь Капитолия с лозунгом "Свободу Палестине!".

Участники штурма Капитолия в футболках с надписями "Не от нашего имени. Евреи говорят прекратить огонь немедленно". Видео © X / AsarathaHS

"Сегодня 500 евреев были арестованы и 10 тысяч вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев", — сказано в заявлении организации в соцсети X.

Полиция Капитолия подтверждала ранее задержание порядка 300 человек. Там заявили, что лишь трём были предъявлены обвинения в связи с неподчинением стражам порядка и попытками применения против них силы при аресте. Правоохранители подчеркнули, что демонстрации в зданиях Конгресса запрещены. После отказа подчиниться начались задержания.