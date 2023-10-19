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19 октября, 01:41

На Голанских высотах прогремел взрыв

СМИ сообщили о взрыве на Голанских высотах у границы Израиля и Сирии

Звуки сильного взрыва услышали ночью на Голанских высотах вблизи границы Израиля и Сирии, пишет газета Yedioth Ahronoth.

Местные сирийские источники подтвердили сведения о "взрыве неизвестной природы" в этом районе. Однако дополнительной информации о причинах не сообщили.

Израиль сообщил о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Израиль сообщил о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Напомним, после начала конфликта в секторе Газа Израиль и Сирия не раз обменивались ударами. 15 октября ВВС Израиля ракетным ударом вывели из строя международный аэропорт Алеппо.

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Flickr / Magnus Halsnes

Андрей Бражников
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