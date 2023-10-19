На Голанских высотах прогремел взрыв
СМИ сообщили о взрыве на Голанских высотах у границы Израиля и Сирии
Звуки сильного взрыва услышали ночью на Голанских высотах вблизи границы Израиля и Сирии, пишет газета Yedioth Ahronoth.
Местные сирийские источники подтвердили сведения о "взрыве неизвестной природы" в этом районе. Однако дополнительной информации о причинах не сообщили.
Напомним, после начала конфликта в секторе Газа Израиль и Сирия не раз обменивались ударами. 15 октября ВВС Израиля ракетным ударом вывели из строя международный аэропорт Алеппо.
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Flickr / Magnus Halsnes