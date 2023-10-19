На Голанских высотах прогремел взрыв

Местные сирийские источники подтвердили сведения о "взрыве неизвестной природы" в этом районе. Однако дополнительной информации о причинах не сообщили.

Израиль сообщил о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Напомним, после начала конфликта в секторе Газа Израиль и Сирия не раз обменивались ударами. 15 октября ВВС Израиля ракетным ударом вывели из строя международный аэропорт Алеппо.