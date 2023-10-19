Япония нарастила импорт зерновых из России на 854% за пять месяцев

С 1 апреля по 30 сентября 2023 года Россия экспортировала в Японию на 853,8% больше зерновых, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. По данным ведомства, лишь за первый осенний месяц этот показатель вырос на 246,9%.

Страна восходящего солнца в ответ увеличила объёмы поставок в Россию медицинских изделий. За пять месяцев границу пересекло на 242,5% больше препаратов и аппаратуры. Аналогично дело обстоит с экспортом резины, объёмы которого прибавили сразу 138,3%. А вот генераторов Япония стала отправлять на 54,7% меньше.

На убыль также пошёл экспорт из России морепродуктов и овощей. Так, с апреля по сентябрь РФ отправила островному государству на 19,6% меньше обитателей водных глубин. В случае с овощами этот показатель равен 77,7%.