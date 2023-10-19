Российский дипломат поставил на место коллегу из Латвии после попыток менторствовать в ООН

Советник российского постпредства при ООН Фёдор Стржижовский поставил на место представительницу Латвии, которая принялась без доказательств рассуждать о "массивной дезинформации" Москвы.

"Хотели бы ответить представителю Латвии, которая весьма пассионарно вещала о якобы "информационной агрессии" России, пытаясь проповедовать на весь мир, как нужно соблюдать свободу СМИ", — обратился к коллегам Стржижовский в ходе ответного слова на заседании Четвёртого комитета 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат счёл показательным, что решение Латвии о запрете вещания СМИ на русском языке совпало с Международным днём всеобщего доступа к информации. Он подчеркнул, что "в русле проводимого Ригой бескомпромиссно русофобского курса там, по сути, на законодательном уровне поставили знак равенства между угрозой национальной безопасности и тем, что в стране продолжают говорить, думать и узнавать новости на русском языке".

Стржижовский иронично заметил, что такие "поборники свободы и мира" стараются менторствовать в ООН и зазывают других под свои знамёна. "К счастью, их воз и ныне там", — резюмировал представитель России.