Послу США устроили демарш на заседании ООН в знак протеста
Участники заседания ООН отвернулись от посла США Тейлор в знак протеста
Десятки участников заседания Совета ООН по правам человека в Женеве устроили бойкот послу Соединённых Штатов Мишель Тейлор. Во время выступления американского дипломата иностранные делегации демонстративно встали со своих мест и отвернулись.
Участники заседания Совета ООН по правам человека отвернулись от посла США Мишель Тейлор. Видео © X / Sulaiman Ahmed
На видеозаписи, опубликованной журналистом Сулейманом Ахмедом, видно, что речь Тейлор отказалась слушать почти половина зала. Таким образом устроившие бойкот участники встречи показали своё недовольство попустительским отношением США к правам человека, уточнили в зарубежной прессе.
"США теряют уважение во всём мире", — прокомментировал ситуацию на личной странице в X Ахмед.
Между тем миф Запада о якобы международной изоляции России продолжает трещать по швам. Желание разных государств сотрудничать с Москвой подтвердил и недавний визит президента РФ Владимира Путина в Китай, где на переговоры с политиком выстроилась очередь.
X / Sulaiman Ahmed