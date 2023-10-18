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18 октября, 20:49

Послу США устроили демарш на заседании ООН в знак протеста

Участники заседания ООН отвернулись от посла США Тейлор в знак протеста

Десятки участников заседания Совета ООН по правам человека в Женеве устроили бойкот послу Соединённых Штатов Мишель Тейлор. Во время выступления американского дипломата иностранные делегации демонстративно встали со своих мест и отвернулись.

Участники заседания Совета ООН по правам человека отвернулись от посла США Мишель Тейлор. Видео © X / Sulaiman Ahmed

На видеозаписи, опубликованной журналистом Сулейманом Ахмедом, видно, что речь Тейлор отказалась слушать почти половина зала. Таким образом устроившие бойкот участники встречи показали своё недовольство попустительским отношением США к правам человека, уточнили в зарубежной прессе.

"США теряют уважение во всём мире", — прокомментировал ситуацию на личной странице в X Ахмед.

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Обложка ©

X / Sulaiman Ahmed

Илья Пушкарев
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