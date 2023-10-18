Совбез ООН не стал вносить в проект резолюции осуждение удара по больнице в Газе

Совет безопасности ООН отклонил поправки, которые Россия предложила к бразильскому проекту резолюции в связи с ситуацией в Израиле и секторе Газа. В частности, Совбез отказался внести в текст осуждение удара по больнице "Аль-Ахли", сообщает РИА "Новости".

Москва выступила с инициативой дополнить документ двумя поправками. Во-первых, предлагалось добавить параграф с однозначным осуждением Совбезом неизбирательных атак по мирному населению и гражданской инфраструктуре в секторе Газа, в частности атаки по больнице "Аль-Ахли", обернувшейся огромным количеством жертв, и гуманитарной блокады анклава. Вторая поправка должна была дополнить текст бразильского документа отдельным пунктом: "Совет Безопасности призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня".

В бразильской резолюции нет отдельного призыва к прекращению огня, однако проект предусматривает введение паузы для того, чтобы сотрудники ООН и другие гуманитарные организации могли получить доступ в зону конфликта. Кроме того, проект призывает все стороны противостояния в полной мере соблюдать нормы гуманитарного права, которые в том числе включают в себя защиту мирного населения и гражданской инфраструктуры. Также обеим сторонам рекомендовали проявлять максимальную сдержанность.

США наложили вето на проект Бразилии при голосовании в Совбезе ООН. Все члены СБ, кроме проголосовавших против Штатов и воздержавшихся России с Великобританией, проголосовали в поддержку резолюции.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерием американское вето на предложенный Бразилией документ. Он уличил Вашингтон в изначальной незаинтересованности в принятии документа. По мнению дипломата, США не хотели прибегать к использованию права вето, рассчитывая убедить остальных участников СБ проголосовать против, но этот план не сработал и Штатам пришлось блокировать резолюцию самостоятельно.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский добавил, что блокировка документа является внешнеполитической неудачей Штатов. С его точки зрения, США рассчитывали показать себя как миротворцев, но попытка вышла нелепой и лишь явила их истинные намерения.