Посол России в Австралии Алексей Павловский заявил о разрушении отношений между Москвой и Канберрой "до основания". По его оценке, вина за это лежит на австралийской стороне, которая поддерживает все шаги Коллективного Запада.

"Двусторонние отношения разрушены до основания, причём это сделано исключительно в контексте общей позиции Коллективного Запада. Других причин не было и нет", — объяснил дипломат в интервью РИА "Новости".

Павловский раскритиковал санкционную политику против РФ со стороны австралийских властей. От действий верхушки Канберры страдают и представители бизнес-сообщества страны, считает он. Посол рассказал, что неоднократно беседовал с "капитанами" этого сектора в Австралии, поэтому не понаслышке знает об их высокой заинтересованности в ведении дел с Россией. Под давлением правительства эти компании были вынуждены свернуть прибыльный бизнес, добавил он.