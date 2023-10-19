Регион

Уведомления отключены

19 октября, 03:13

Посол счёл "разрушенными до основания" отношения России и Австралии

Посол Павловский заявил о разрушении отношений России с Австралией до основания

Посол России в Австралии Алексей Павловский заявил о разрушении отношений между Москвой и Канберрой "до основания". По его оценке, вина за это лежит на австралийской стороне, которая поддерживает все шаги Коллективного Запада.

"Двусторонние отношения разрушены до основания, причём это сделано исключительно в контексте общей позиции Коллективного Запада. Других причин не было и нет", — объяснил дипломат в интервью РИА "Новости".

Павловский раскритиковал санкционную политику против РФ со стороны австралийских властей. От действий верхушки Канберры страдают и представители бизнес-сообщества страны, считает он. Посол рассказал, что неоднократно беседовал с "капитанами" этого сектора в Австралии, поэтому не понаслышке знает об их высокой заинтересованности в ведении дел с Россией. Под давлением правительства эти компании были вынуждены свернуть прибыльный бизнес, добавил он.

Австралия ввела санкции против Москальковой, Турчака и ряда российских компаний

Австралия ввела санкции против Москальковой, Турчака и ряда российских компаний

Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке действия основных пунктов налоговых соглашений с 38 недружественными государствами. К ним относятся, например, Польша, Британия, Германия, Франция, Австралия и Япония.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
  • Новости
  • Австралия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров