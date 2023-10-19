Эксперт по ароматерапии назвал ноты в парфюме, которые "согреют" холодной осенью

В холодное время года хочется "закутаться" в приятный аромат, как в одеяло. Выбирая парфюм или аромадиффузор в это время года, нужно учитывать изменяющуюся погоду и настроение этого сезона. О том, какие ноты лучше подойдут для перехода от лета к зиме, Лайфу рассказал Роман Опарин — доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, специалист по ароматерапии.

1. В осенние дни можно выбирать ароматы с тёплыми и древесными нотками, такими как сандаловое дерево, ветивер или кедр. Они создадут уютную и тёплую атмосферу.

2. Осень ассоциируется у многих с запахами прелой листвы, ароматами специй и благовоний. Поэтому аромат корицы, гвоздики или имбиря добавит вашему образу загадочности и изысканности.

3. Ароматы с нотами ванили, шоколада или карамели подойдут для осенних вечеров. Они добавят сладость и уют.

4. Цветочные ароматы розы, жасмина или иланг-иланга тоже будут соответствовать осенним трендам, но лучше выбирайте парфюм с тёплыми и богатыми нотками.