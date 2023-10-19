Эксперт по ароматерапии назвал ноты в парфюме, которые "согреют" холодной осенью
Эксперт Опарин: Для осеннего парфюма подходят ноты кедра и ванили
В холодное время года хочется "закутаться" в приятный аромат, как в одеяло. Выбирая парфюм или аромадиффузор в это время года, нужно учитывать изменяющуюся погоду и настроение этого сезона. О том, какие ноты лучше подойдут для перехода от лета к зиме, Лайфу рассказал Роман Опарин — доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, специалист по ароматерапии.
1. В осенние дни можно выбирать ароматы с тёплыми и древесными нотками, такими как сандаловое дерево, ветивер или кедр. Они создадут уютную и тёплую атмосферу.
2. Осень ассоциируется у многих с запахами прелой листвы, ароматами специй и благовоний. Поэтому аромат корицы, гвоздики или имбиря добавит вашему образу загадочности и изысканности.
3. Ароматы с нотами ванили, шоколада или карамели подойдут для осенних вечеров. Они добавят сладость и уют.
4. Цветочные ароматы розы, жасмина или иланг-иланга тоже будут соответствовать осенним трендам, но лучше выбирайте парфюм с тёплыми и богатыми нотками.
5. Амбра и мускус являются классическими нотами осенних ароматов. Они создадут загадочную и соблазнительную атмосферу для вас и ваших близких.
Порой парфюм творит чудеса: разжигает костёр души, приглашает в уютные объятия, отпаивает горячим какао и заставляет улыбнуться. Чтобы не купить подделку парфюма или эфирного масла, важно придерживаться нескольких простых рекомендаций. Их читайте в материале Лайфа.
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