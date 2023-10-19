Лавров: Россия готова обсудить идею Турции о гарантах для Израиля и Палестины
Россия готова обсуждать инициативу Турции о странах-гарантах для сторон палестино-израильского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, данная идея вызвана стремлением к деэскалации конфликта и нормализации обстановки.
"Что конкретно имеется в виду, мы хотели бы, конечно, услышать от наших турецких друзей, с которыми мы в контакте и по этому вопросу", — добавил глава внешнеполитического ведомства.
Как отметил Лавров, Москва выступает за то, чтобы любые подходы к решению кризиса основывались на балансе интересов сторон, а не навязывании интересов. По его словам, высказанная главой МИД Турции Хаканом Фиданом идея продиктована именно стремлением к предпочтительному равновесию.
"Будем готовы сотрудничать, чтобы её рассмотреть", — заключил дипломат.
Как сообщал Хакан Фида, Турция планирует предложить участникам Организации исламского сотрудничества принять участие в урегулировании палестино-израильского конфликта. Предполагается создание системы стран-гарантов для каждой из сторон, на которые ляжет ответственность за выполнение условий урегулирования кризиса.
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А по словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, США не желают окончательного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, так как этот регион очень полезен стране. По его словам, он приносит Штатам влияние и большие деньги.
Пресс-служба МИД РФ / ТАСС