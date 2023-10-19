Лавров: Россия готова обсудить идею Турции о гарантах для Израиля и Палестины

Россия готова обсуждать инициативу Турции о странах-гарантах для сторон палестино-израильского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, данная идея вызвана стремлением к деэскалации конфликта и нормализации обстановки.

"Что конкретно имеется в виду, мы хотели бы, конечно, услышать от наших турецких друзей, с которыми мы в контакте и по этому вопросу", — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Как отметил Лавров, Москва выступает за то, чтобы любые подходы к решению кризиса основывались на балансе интересов сторон, а не навязывании интересов. По его словам, высказанная главой МИД Турции Хаканом Фиданом идея продиктована именно стремлением к предпочтительному равновесию.

"Будем готовы сотрудничать, чтобы её рассмотреть", — заключил дипломат.

Как сообщал Хакан Фида, Турция планирует предложить участникам Организации исламского сотрудничества принять участие в урегулировании палестино-израильского конфликта. Предполагается создание системы стран-гарантов для каждой из сторон, на которые ляжет ответственность за выполнение условий урегулирования кризиса.