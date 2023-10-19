"Москвич-6" может стать электрокаром

Автозавод "Москвич" может начать выпускать электрический вариант седана "Москвич-6", так как есть потребительский интерес. Об этом рассказал ТАСС коммерческий директор предприятия Александр Мигаль.

"Пока нет окончательного решения по этому вопросу, сейчас мы только ведём переговоры об этом. Но мы уже видим запрос со стороны клиентов на электрический седан", — поделился он.

Мигаль также отметил большой интерес со стороны клиентов к новому "Москвичу-6", продажи которого уже стартовали. Сейчас автомобиль можно приобрести по цене от 2,6 миллиона рублей.