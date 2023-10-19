"Магнит" запустит собственный маркетплейс на базе онлайн-площадки KazanExpress
Российская сеть розничных магазинов "Магнит" запустит собственный маркетплейс "Магнит.Маркет" на базе онлайн-площадки KazanExpress. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Магнит" достиг соглашения о приобретении 100% ООО "КазаньЭкспресс" у "AliExpress Россия", предпринимателя Сергея Еремеева и основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханда. Закрытие сделки зависит от согласования с ФАС России. Ожидается, что сделка будет профинансирована за счёт собственных средств", — говорится в сообщении.
Планируется, что инфраструктура KazanExpress войдёт в сделку полностью, в том числе технологическая платформа, пункты выдачи заказов, которых более 500 в 120 городах РФ, а также склады, автопарк и интеллектуальная собственность. В дальнейшем маркетплейс будет развиваться под брендом "Магнит.Маркет" и увеличит количество ПВЗ в разных регионах. В ассортимент войдут разные товары — от продуктов питания до товаров для ремонта.
Ранее Лайф рассказывал о расширении другого российского ретейлера — "Ленты". Компания купила сеть супермаркетов "Монетка", в управлении которой находится более двух тысяч точек, большинство из которых находятся на Урале и в Западной Сибири. За предыдущий год выручка торговой сети составила более 177 миллиардов рублей.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов