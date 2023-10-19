ПВО сбила воздушную цель в небе над Ростовской областью

Российские силы ПВО сбили вражеский объект на подлёте к Ростовской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Работа ПВО по уничтожению воздушной цели у Ростовской области. Видео © T.me / Блокнот-Ростов

"Сегодня в 10:10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлёте к территории региона. Разрушений и пострадавших на земле нет", — написал он в телеграм-канале.

В Сети появилось видео уничтожения воздушной цели вблизи города Аксая. Очевидцы также рассказали о прогремевшем в небе взрыве. На кадрах отчётливо видна полоса, оставшаяся после работы ПВО.