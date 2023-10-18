Системы ПВО подбили украинский дрон в небе Белгородской области

Системы ПВО сбили беспилотник самолётного типа в Белгородском районе области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Оперативные службы находятся на месте происшествия. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — говорится в публикации главы области.