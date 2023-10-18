Системы ПВО подбили украинский дрон в небе Белгородской области
Гладков: Системы ПВО сбили БПЛА самолётного типа в Белгородском районе
Системы ПВО сбили беспилотник самолётного типа в Белгородском районе области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Оперативные службы находятся на месте происшествия. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — говорится в публикации главы области.
Эту информацию подтвердили и в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, беспилотник был сбит около 20:00.
Сегодня утром Гладков сообщал о том, что в небе над Белгородской областью были уничтожены шесть беспилотников самолётного типа. А губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о том, что за минувшую ночь над регионом были нейтрализованы десять БПЛА ВСУ. Глава региона также предупредил жителей, чтобы никто не приближался к обломкам и тем более не трогал их.
Getty Images / Ethan Miller