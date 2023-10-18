Уничтожен ещё один украинский морской дрон
МО РФ: Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в центральной части Чёрного моря
В центральной части Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили журналистам в среду, 18 октября, в пресс-службе Минобороны России.
"Силами Черноморского флота в центральной части акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", — сказали в ведомстве.
Напомним, что накануне в акватории Чёрного моря был обнаружен и ликвидирован ещё один украинский безэкипажный катер. А на днях Лайф писал об уничтожении двух украинских дронов недалеко от берегов Кубани. Разрушений и пострадавших нет.
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