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18 октября, 12:32

Уничтожен ещё один украинский морской дрон

МО РФ: Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в центральной части Чёрного моря

В центральной части Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили журналистам в среду, 18 октября, в пресс-службе Минобороны России.

"Силами Черноморского флота в центральной части акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", — сказали в ведомстве.

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Напомним, что накануне в акватории Чёрного моря был обнаружен и ликвидирован ещё один украинский безэкипажный катер. А на днях Лайф писал об уничтожении двух украинских дронов недалеко от берегов Кубани. Разрушений и пострадавших нет.

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Марина Калегина
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