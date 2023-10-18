Уничтожен ещё один украинский морской дрон

В центральной части Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили журналистам в среду, 18 октября, в пресс-службе Минобороны России.

Напомним, что накануне в акватории Чёрного моря был обнаружен и ликвидирован ещё один украинский безэкипажный катер. А на днях Лайф писал об уничтожении двух украинских дронов недалеко от берегов Кубани. Разрушений и пострадавших нет.