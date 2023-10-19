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19 октября, 08:32

Врачи борются за жизнь сенатора Емельянова, попавшего в страшное ДТП по дороге в Нижневартовск

SHOT: Сенатор Геннадий Емельянов попал в реанимацию после ДТП в Татарстане

<p>Геннадий Емельянов. Обложка © <a href="https://tatarstan.er.ru/activity/news/senator-rf-gennadij-emelyanov-pomog-zhitelnice-chistopolya-v-poluchenii-konsultacii-onkologa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tatarstan.er.ru</a></p>

Геннадий Емельянов. Обложка © tatarstan.er.ru

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в реанимацию после страшного ДТП на трассе Чистополь – Нижнекамск. По данным SHOT, всё произошло накануне в районе семи часов утра, когда политик ехал по делам на своём Toyota Land Cruiser. В какой-то момент он, несмотря на знак "Обгон запрещён", вышел на встречку и влетел в поворачивавший налево Volkswagen.

Автомобиль, в котором ехал Геннадий Емельянов. Фото © SHOT

Автомобиль, в котором ехал Геннадий Емельянов. Фото © SHOT

Удар был такой силы, что японский внедорожник вылетел в кювет, а сам сенатор — из салона. Его госпитализировали со множественными переломами рёбер, сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой. Водительский стаж Емельянова — 17 лет. Полиция разбирается в страшной аварии.

Жена Емельянова рассказала телеграм-каналу, что на данный момент врачи борются за жизнь её супруга, он находится в крайне тяжёлом состоянии.

"Молимся за него", — добавила женщина.

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Матвей Константинов
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